Juventus, Kean via? Il PSG torna alla carica per l’attaccante (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kean potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il PSG sarebbe pronto a riportarlo a Parigi Resta in bilico il futuro di Moise Kean. l’attaccante bianconero, che non è riuscito in questi primi mesi dal suo ritorno a Torino ad imporsi come la società si aspettava, potrebbe ora lasciare nuovamente in Italia. Allegri, dal canto suo, non sarebbe soddisfatto del rendimento di Moise e potrebbe presto avallare una sua cessione in estate. Come riportato da Tuttosport, il PSG sarebbe la principale candidata: i parigini potrebbero presto fare un’offerta concreta alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022)potrebbe lasciare laa fine stagione. Il PSG sarebbe pronto a riportarlo a Parigi Resta in bilico il futuro di Moisebianconero, che non è riuscito in questi primi mesi dal suo ritorno a Torino ad imporsi come la società si aspettava, potrebbe ora lasciare nuovamente in Italia. Allegri, dal canto suo, non sarebbe soddisfatto del rendimento di Moise e potrebbe presto avre una sua cessione in estate. Come riportato da Tuttosport, il PSG sarebbe la principale candidata: i parigini potrebbero presto fare un’offerta concreta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MondoBN : MERCATO, Kean verso l’addio? Un futuro sempre più in bi - Luxgraph : Kean titolare in Empoli-Juve? Forse, ma il futuro è altrove... - Fantacalcio : Allegri cambia la Juventus: da De Sciglio a Kean, chi gioca a Empoli? - gilnar76 : Kean via dalla Juve? Da Allegri al PSG, come può cambiare il suo futuro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - JuventusUn : #Juventus L'annuncio shock: 'A #Kean andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono per...' L'ACCUSA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kean Probabili formazioni Empoli Juventus/ Diretta tv: ritorna Bonucci (Serie A) ... per Massimiliano Allegri le probabili formazioni di Empoli Juventus sono condizionate da diverse ... dove si deve fare di necessità virtù e sarà adattato uno tra Kean e Morata in assenza di chi si ...

Kean titolare in Empoli - Juve? Forse, ma il futuro è altrove... ... salvo poi impaludarsi nelle sabbie mobili di prestazioni sotto tono e fuori dal contesto del gioco, che stanno allontanando Kean dalla Juventus. Il futuro Sarebbe partito in prestito a gennaio, ma ...

Juventus, Kean via? Il PSG torna alla carica per l’attaccante Calcio News 24 Kean titolare in Empoli-Juve? Forse, ma il futuro è altrove... Così Kean resterà a Torino fino a maggio poi si vedrà: gli accordi tra Everton e Juventus prevedono un prestito biennale e l’obbligo di acquisto a 28 milioni da parte del club bianconero il prossimo ...

Kean via dalla Juve? Da Allegri al PSG, come può cambiare il suo futuro ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Kean via dalla Juve? Dal giudizio di Allegri alla possibile offerta del PSG: come può cambiare il suo futuro Resta in bilico il futuro di Moise Kean. L’ ...

... per Massimiliano Allegri le probabili formazioni di Empolisono condizionate da diverse ... dove si deve fare di necessità virtù e sarà adattato uno trae Morata in assenza di chi si ...... salvo poi impaludarsi nelle sabbie mobili di prestazioni sotto tono e fuori dal contesto del gioco, che stanno allontanandodalla. Il futuro Sarebbe partito in prestito a gennaio, ma ...Così Kean resterà a Torino fino a maggio poi si vedrà: gli accordi tra Everton e Juventus prevedono un prestito biennale e l’obbligo di acquisto a 28 milioni da parte del club bianconero il prossimo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Kean via dalla Juve? Dal giudizio di Allegri alla possibile offerta del PSG: come può cambiare il suo futuro Resta in bilico il futuro di Moise Kean. L’ ...