Juventus, Dybala: ecco quando si deciderà il futuro, tutte le opzioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sembra finalmente arrivato il momento per capire il futuro di Dybala; andiamo a vedere le varie ipotesi intorno all’argentino. La prossima stagione della Juventus gira intorno a Paulo Dybala; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno. Nei prossimi giorni, però, sembra essere in agenda l’incontro, probabilmente, decisivo; andiamo a vedere tutte le opzioni intorno alla Joya. AnsafotoJuventus e Dybala, sembra essere vicino il momento della verità; la società bianconera e l’attaccante argentino, nei prossimi giorni, si incontreranno per definire il futuro di un giocatore fondamentale per la rosa di Allegri. Ricapitoliamo il discorso sulle cifre: l’argentino chiede un quinquennale a dieci ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sembra finalmente arrivato il momento per capire ildi; andiamo a vedere le varie ipotesi intorno all’argentino. La prossima stagione dellagira intorno a Paulo; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno. Nei prossimi giorni, però, sembra essere in agenda l’incontro, probabilmente, decisivo; andiamo a vedereleintorno alla Joya. Ansafoto, sembra essere vicino il momento della verità; la società bianconera e l’attaccante argentino, nei prossimi giorni, si incontreranno per definire ildi un giocatore fondamentale per la rosa di Allegri. Ricapitoliamo il discorso sulle cifre: l’argentino chiede un quinquennale a dieci ...

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #EmpoliJuve: “Partita da vincere. Dybala torna per la Fiorentina. Oggi vediamo chi sta in piedi e quali… - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #EmpoliJuve: 'Abbiamo 2-3 ragazzi dell'#Under23 che eventualmente sono pronti per giocare.… - GiovaAlbanese : ?? #Dybala non preoccupa in vista della sfida Champions col Villarreal. #Juventus - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri alla vigilia di #EmpoliJuve: 'Abbiamo 2-3 ragazzi dell'#Under23 che eventualmente sono pronti per giocare. Disp… - Cucciolina96251 : RT @LeonettiFrank: Rinnovo Dybala: la Juventus ha fatto la sua offerta al ribasso come ingaggio e durata del contratto (3 anni), come da nu… -