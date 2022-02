Julieta film stasera in tv 25 febbraio | cast | trama | streaming

(Di venerdì 25 febbraio 2022)è ilin tv venerdì 252022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Pedro Almodóvar e Christoph Stark. Ilè composto da Darío Grandinetti, Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Michelle Jenner, Priscilla Delgado, Nathalie Poza, Barnaby Metschurat, Lavinia Wilson, Matthias Koeberlin, Sibylle Canonica.in tv:ha cinquantacinque anni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Julieta film

MYmovies.it

Stasera in tv: ida non perdere di venerdì 25 febbraio 2022. Changeling, La sconosciuta o? Ecco i miglioriin programma stasera in ...(Silencio) - Undi Pedro Almodóvar. Viaggio interiore che risale il tempo, è unsecco, semplice, essenziale, che rifiuta il hollywoodiano e mette in scena la vita nuda e cruda. Con ...Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno, in una clinica di Madrid. Janis è una fotografa affermata che ha avuto una relazione sessuale con un antropologo, ...NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 12/02/2022 Il film d'animazione Encanto continua ... Ma alcuni si sono chiesti come mai, se Mamma Julieta ha il potere di guarire, questa non abbia mai fatto nulla ...