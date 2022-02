Jonathan Bazzi: chi è, età, nuovo libro, Premio Strega, madre, genitori, biografia, libri, Twitter e Instagram, Febbre, sieropositività (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Jonathan Bazzi, ma conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua storia. Chi è Jonathan Bazzi, il finalista al Premio Strega Jonathan Bazzi è un giovane romanziere, classe 1985. E’ nato a Milano, è cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città, è laureato in Filosofia con una tesi sulla teologia simbolica in Edith Stein. E si è sempre mostrato un grande appassionato di tradizioni letterarie femminili e questioni di genere. Nel 2015 ha iniziato a collaborare con varie testate, ha pubblicato articoli e racconti, poi alla fine del 2016 ha deciso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua storia. Chi è, il finalista alè un giovane romanziere, classe 1985. E’ nato a Milano, è cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città, è laureato in Filosofia con una tesi sulla teologia simbolica in Edith Stein. E si è sempre mostrato un grande appassionato di tradizioni letterarie femminili e questioni di genere. Nel 2015 ha iniziato a collaborare con varie testate, ha pubblicato articoli e racconti, poi alla fine del 2016 ha deciso di ...

