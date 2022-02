Johnson & Johnson e altri tre distributori di prodotti farmaceutici pagheranno un risarcimento di 26 miliardi di dollari per la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti (Di venerdì 25 febbraio 2022) La multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson (J&J) e altre tre aziende che si occupano di distribuzione dei farmaci hanno accettato di pagare 26 miliardi di dollari (circa 23 miliardi di euro) a titolo di risarcimento per la crisi sanitaria degli Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) La multinazionale farmaceutica(J;J) e altre tre aziende che si occupano di distribuzione dei farmaci hanno accettato di pagare 26di(circa 23di euro) a titolo diper lasanitaria

Advertising

MediasetTgcom24 : Johnson: 'Fermare dittatore Putin, se necessario militarmente' #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev #missili… - pietroraffa : Boris Johnson ha annunciato che la compagnia di bandiera russa Aeroflot è stata bandita dai cieli del Regno Unito #RussiaUkraineConflict - fattoquotidiano : Ha voglia Boris Johnson a fare la faccia feroce guardando Mosca e i suoi oligarchi. Anni e anni di legislazione vol… - SimonaCroisette : @TataChips86 Appunto come quando dicono di Dakota Johnson vabbè che deve fare se è brava sarà pure un dono ogni tanto qualcuno c’è l’ha - Totore_Aprile : Non chiedete cosa possono fare i vostri compagni per voi,chiedi cosa puoi fare per i tuoi compagni di squadra. (Earvin “Magic” Johnson??) -