Jessica Selassié minaccia di prendere vie legali contro Nathaly (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Jessica Selassié minaccia di diffidare Nathaly Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda in diretta ieri sera, si è parlato della presunta frase molto grave che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto nei confronti di Jessica Selassié e la sorella Lucrezia. Il tutto è avvenuto nel corso delle nomination. Ecco le parole esatte pronunciate dalla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 25 febbraio 2022)di diffidareNella puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda in diretta ieri sera, si è parlato della presunta frase molto grave cheCaldonazzo avrebbe detto nei confronti die la sorella Lucrezia. Il tutto è avvenuto nel corso delle nomination. Ecco le parole esatte pronunciate dalla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

isared15 : RT @sheilalafranca: Il 14 marzo voglio un'inquadratura sulle facce di tutti non appena una tra Jessica o Lulù vincerà questo programma, vin… - Hanabiko4 : RT @cMmCuore: Qui solo per dire che sono così fiera di Jessica Selassie. Gestisce le situazioni più vergognose con grande dignità, lucidità… - sheilalafranca : Il 14 marzo voglio un'inquadratura sulle facce di tutti non appena una tra Jessica o Lulù vincerà questo programma,… - Novella_2000 : Jessica minaccia le vie legali e invita la famiglia a diffidare Katia e Nathaly (VIDEO) #gfvip - Vale97B : RT @cMmCuore: Qui solo per dire che sono così fiera di Jessica Selassie. Gestisce le situazioni più vergognose con grande dignità, lucidità… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli insulta le sorelle Selassié: arriva la Diffida per la soprano Prima di scoprire il verdetto del televoto e lasciare la Casa, Katia Ricciarelli si è scagliata molto duramente contro Jessica e Lulù Selassié , che adesso invocano provvedimenti legali contro la ...

Alessandro Basciano smaschera Nathaly Caldonazzo/ 'Frasi da squalifica? Le ha dette?' Dopo la puntata, però, ha confemato tutto quello rivelato da Sophie e Jessica. Basciano, parlando con Antonio Medugno , ha così svelato ulteriori dettagli: Nathaly Caldonazzo choc: "Se fanno vedere ...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Prima di scoprire il verdetto del televoto e lasciare la Casa, Katia Ricciarelli si è scagliata molto duramente controe Lulù, che adesso invocano provvedimenti legali contro la ...Dopo la puntata, però, ha confemato tutto quello rivelato da Sophie e. Basciano, parlando con Antonio Medugno , ha così svelato ulteriori dettagli: Nathaly Caldonazzo choc: "Se fanno vedere ...