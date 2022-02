Jennifer Lawrence è diventata mamma ma... è tutto top secret

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Come riferisce Tmz, il parto è avvenuto a Los Angeles ma non si conosce il sesso del neonato. Per l’attrice, sposata con il gallerista Cooke Maroney, si tratta del primo figlio. La notizia della gravidanza era stata confermata dalla stessa coppia nel settembre del 2021. In una recente intervista a “Vanity Fair” laha detto che vuole mantenere privata la vita del suo bambino. Così è stato. “Prima di incontrare Cooke il matrimonio non era nei miei programmi di vita – ha raccontato– Al suo fianco, però, ho cambiato subito idea: volevo legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. In sostanza trovi la persona perfetta per te e le dici ‘tu adesso non puoi più scappare’…”. L'articolo proviene da Focus Vip.