J-POP Manga presenta Alma di Shinji Mitonell'esclusivo box da collezione

Il mondo post-apocalittico di Alma arriva in libreria, fumetteria e negli store onlinedal 2 marzo: la serie completa in quattro volumi sarà raccolta in un box da collezione."Io… sono sempre qui ad aspettarti, in mezzo a questi ruderi! quindi, mi capita di pensarcispesso…E se, un domani, Rei smettesse di essere parte di questo panorama? se mi ritrovassi qui, traqueste rovine in cui il tempo si è fermato, a guardare per sempre questo panorama e adaspettare, che ne sarebbe di me?"Milano, 23 febbraio 2022: J-POP Manga presenta il Manga di Shinji Mito, giovane epromettente autore: Alma è la serie in quattro volume che esordirà in libreria, fumetteria enegli store online il 2 marzo.Costretto a non fermarsi mai e proseguire il suo viaggio in un mondo devastato dallaguerra, ...

Ultime Notizie dalla rete : POP Manga In primavera torna Lucca Collezionando Sarà l'occasione quindi per celebrare i 50 anni di due titoli che continuano a conquistare i fan della cultura pop giapponese di ogni età: il manga di Lady Oscar della disegnatrice Riyoko Ikeda e l'...

Le uscite J-POP Manga del 23 Febbraio 2022 MangaForever.net L’anime di One Piece espanderà il rapporto tra Ace e Yamato La serie anime di One Piece espanderà il racconto di Ace e Yamato aggiungendo parti inedite non viste nel manga.

In primavera torna Lucca Collezionando Il Poster 2022 è firmato da un artista d’eccezione come Werther Dell’Edera, già vincitore agli Eisner Award e ai Lucca Comics Award con Something is killing the children (Edizioni BD). L’autore ci rip ...

