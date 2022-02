**Iv: Renzi, 'lavoro a costruire centro, sarà decisivo per formare governo'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Quando vedo qualcuno del Pd che parla di un governo con la Lega mi si allarga il cuore... sono lontani i tempi di Conte o morte: Conte è andato a casa e l'Italia è tornata a vivere. Lo spazio politico di centro c'è a prescindere dai leader e credo che ci siano tante personalità che possano raccogliere questa sfida non solo in Parlamento, ma soprattutto nei comuni, sul territorio". Così Matteo Renzi al Messaggero.it. "Se Letta si schiera molto a sinistra e Salvini su Meloni, c'è uno spazio politico e c'è a prescindere da me, Toti, Calenda o Bonino. Io voglio dare una mano dall'esterno per costruire questo spazio politico sapendo che sarà decisivo per vincere le lezioni e per formare un governo. La mia scommessa è che senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Quando vedo qualcuno del Pd che parla di uncon la Lega mi si allarga il cuore... sono lontani i tempi di Conte o morte: Conte è andato a casa e l'Italia è tornata a vivere. Lo spazio politico dic'è a prescindere dai leader e credo che ci siano tante personalità che possano raccogliere questa sfida non solo in Parlamento, ma soprattutto nei comuni, sul territorio". Così Matteoal Messaggero.it. "Se Letta si schiera molto a sinistra e Salvini su Meloni, c'è uno spazio politico e c'è a prescindere da me, Toti, Calenda o Bonino. Io voglio dare una mano dall'esterno perquesto spazio politico sapendo cheper vincere le lezioni e perun. La mia scommessa è che senza ...

