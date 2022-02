Italia, l'Islanda è da incubo: il k.o. al doppio supplementare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli azzurri di Sacchetti beffati 107 - 105 in trasferta nel terzo match delle qualificazioni al Mondiale 2023. Mannion con 23 punti e Vitali con 22 i migliori della Nazionale. Domenica rivincita con l'... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli azzurri di Sacchetti beffati 107 - 105 in trasferta nel terzo match delle qualificazioni al Mondiale 2023. Mannion con 23 punti e Vitali con 22 i migliori della Nazionale. Domenica rivincita con l'...

Advertising

Italbasket : 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00,… - Quotidianinet : BASKET, QUALIFICAZIONI AI MONDIALI: L'ITALIA LOTTA MA SI ARRENDE ALL'ISLANDA 107-105 DOPO DUE TEMPI SUPPLEMENTARI - periodicodaily : Qualificazioni Mondiali Basket: l’Italia cade in Islanda #MondialiBasket - infoitsport : Italia - Il commento di Sacchetti in Islanda: “Primo tempo da dimenticare” - FutbolDaltonico : RT @parallelecinico: Islanda-Italia 107-105 dopo due supplementari. Una partita infinita che nel complesso ha meritato di vincere l'Islanda… -