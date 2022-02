Italia: a Dublino con Pettinelli, Marin e Bruno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kieran Crowley ha varato tre cambi nel XV con il quale l'Italia affronterà domenica l'Irlanda a Dublino nella terza giornata del Sei Nazioni. Rispetto alla pesante sconfitta interna con l'Inghilterra, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kieran Crowley ha varato tre cambi nel XV con il quale l'affronterà domenica l'Irlanda anella terza giornata del Sei Nazioni. Rispetto alla pesante sconfitta interna con l'Inghilterra, ...

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Il XV Azzurro in campo domenica per #IREvITA ? ????, terzo turno del @sixnationsrugby 2022 ?… - Lucios1971 : RT @Federugby: ??#Italrugby Il XV Azzurro in campo domenica per #IREvITA ? ????, terzo turno del @sixnationsrugby 2022 ? - Gazzetta_it : Italia: a Dublino con Pettinelli, Marin e Bruno #rugby - Yo_1_2011 : RT @Federugby: ??#Italrugby Il XV Azzurro in campo domenica per #IREvITA ? ????, terzo turno del @sixnationsrugby 2022 ? - TonyMwawasi : RT @Federugby: ??#Italrugby Il XV Azzurro in campo domenica per #IREvITA ? ????, terzo turno del @sixnationsrugby 2022 ? -