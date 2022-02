Istruzione e formazione, le nuove sfide sono la transizione ecologica e una nuova digitalizzazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quando si parla della necessità e dell’urgenza di riqualificare i percorsi del nostro sistema di Istruzione e di formazione, bisogna riflettere su alcuni dati che da soli lasciano intuire il ritardo con il quale affrontiamo il problema. Nelle pagine del Rapporto Italia 1999 segnalavamo che in Italia veniva destinato all’Istruzione solo il 5,5% del Pil e alla ricerca appena lo 0,7%. E mettevamo in dubbio che un Paese avanzato come il nostro potesse progredire investendo così poche risorse in questo àmbito fondamentale. Dobbiamo purtroppo rilevare che, in più di vent’anni, non sono stati fatti grandi passi in avanti in questo senso, anzi, oggi l’Italia spende ancora meno per l’Istruzione: il 4% circa del Pil. E l’investimento in ricerca arriva a sfiorare lo 0,5%. Oggi l’Italia spende il 4% circa del ... Leggi su leurispes (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quando si parla della necessità e dell’urgenza di riqualificare i percorsi del nostro sistema die di, bisogna riflettere su alcuni dati che da soli lasciano intuire il ritardo con il quale affrontiamo il problema. Nelle pagine del Rapporto Italia 1999 segnalavamo che in Italia veniva destinato all’solo il 5,5% del Pil e alla ricerca appena lo 0,7%. E mettevamo in dubbio che un Paese avanzato come il nostro potesse progredire investendo così poche risorse in questo àmbito fondamentale. Dobbiamo purtroppo rilevare che, in più di vent’anni, nonstati fatti grandi passi in avanti in questo senso, anzi, oggi l’Italia spende ancora meno per l’: il 4% circa del Pil. E l’investimento in ricerca arriva a sfiorare lo 0,5%. Oggi l’Italia spende il 4% circa del ...

