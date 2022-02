Isola dei Famosi | spunta il nuovo nome dalla Rai | ultime news sul cast di concorrenti

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Proseguono le indiscrezioni suldi nuoviche faranno parte della nuova edizione dell’dei2022 in partenza subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ecco leanticipazioni. Roberta Morise all’dei? Il motivo per cui scomodiamo ildi Roberta amorose è per accostarlo all’dei, reality show... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.