Irama | è uscito il nuovo album! La felicità via social del cantante

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente i fan dipossono mettere le mani suldisco del! Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori Dopo una grande attesa finalmente i tanti fan dipossono sorridere e ascoltare grande musica. Il, reduce da un grande quarto posto al Festival di Sanremo, ècon la nuova fatica discografica, destinata ad entrare e restare nel cuore degli appassionati di musica. Da poche ore è disponibile su tutte le piattaforme “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, ilalbum di, un intreccio di grandi sonorità, che trae spunto dalle ultime mode statunitensi, ma anche dalle nuove correnti europee passando per il ritmo dell’America Latina fino ad arrivare alle super collaborazioni con alcuni tra i più noti ...