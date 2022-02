Ipocrisia di Italia-Germania-Usa. Perchè Nato non ha ancora usato Swift (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'assalto della Russia contro l'Ucraina ha innescato un'ondata di richieste, rivolte da Kiev, agli alleati occidentali di isolare completamente la Russia dal sistema finanziario globale, ma la paura di danni collaterali sta limitando le mosse in questo senso per ora anche se non sono mancate dure sanzioni da Usa, Regno Unito e Ue. La “bomba nucleare dei mercati finanziari internazionali” della Nato non è stata sganciata sulla Russia, uno dei motivi che hanno sostenuto gli acquisti degli investitori ieri a Wall Street nel giorno dell’invasione militare russa dell’Ucraina e oggi alle Borse europee, Mosca compresa mentre l’esercito di Putin bombarda la capitale Kiev. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'assalto della Russia contro l'Ucraina ha innescato un'ondata di richieste, rivolte da Kiev, agli alleati occidentali di isolare completamente la Russia dal sistema finanziario globale, ma la paura di danni collaterali sta limitando le mosse in questo senso per ora anche se non sono mancate dure sanzioni da Usa, Regno Unito e Ue. La “bomba nucleare dei mercati finanziari internazionali” dellanon è stata sganciata sulla Russia, uno dei motivi che hanno sostenuto gli acquisti degli investitori ieri a Wall Street nel giorno dell’invasione militare russa dell’Ucraina e oggi alle Borse europee, Mosca compresa mentre l’esercito di Putin bombarda la capitale Kiev. Segui su affarni.it

