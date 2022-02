Invasione Ucraina | proteste di agricoltori | pescatori e metalmeccanici

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Scendono in piazza. Li unisce il "No" alla guerra, che aggiunge nuovi timori e tensioni per l'aumento dei prezzi delle materie prime, non solo nel settore ...

Ultime Notizie dalla rete : Invasione Ucraina

...rivolgere un appello corale e accorato di pace e democrazia per la vicinae per tutti i territori minacciati da conflitti. Fermatevi! Chiediamo alla Russia di mettere fine a questa...'Ha detto che lui non ha più tempo, che l'non ha più tempo , che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze dirussa. È stato un momento drammatico che ha colpito tutti i ...“Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. (Il Fatto Quotidiano) Lo ha detto il Premier Mario Draghi ...Non ci arruoliamo e non mettiamo l’elmetto della NATO in testa. Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina e l’espansionismo della NATO che ha deliberatamente prodotto un’escalation irresponsabile ...