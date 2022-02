Invasione dell’Ucraina: spari e carri armati russi a Kiev. Il governo ai cittadini: “Armatevi di molotov”. Zelensky a Putin: “Negoziamo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La diretta della seconda giornata dell’attacco. La capitale bombardata nella notte. Il presidente ucraino: «Lasciati soli a difenderci, colpiscono anche i civili. Sono un obiettivo ma io resto qui». Draghi: azione di guerra inaccettabile. Lavrov: «governo di Kiev non democratico». Finale di Champions spostata da San Pietroburgo a Parigi Leggi su lastampa (Di venerdì 25 febbraio 2022) La diretta della seconda giornata dell’attacco. La capitale bombardata nella notte. Il presidente ucraino: «Lasciati soli a difenderci, colpiscono anche i civili. Sono un obiettivo ma io resto qui». Draghi: azione di guerra inaccettabile. Lavrov: «dinon democratico». Finale di Champions spostata da San Pietroburgo a Parigi

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - votrivo : RT @Ci1812: Lei si chiama Elena Kovalskaya e dirige il Teatro Statale e il Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca.Ha avuto il coraggi… - binarioloco : Situazione tesa ed informazioni rilasciate ai giornali imprecise. Russia non può far cadere governo dell'Ucraina so… -