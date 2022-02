INTERVISTA – Tibor Toth capitano Slovacchia | “Sorteggio sfortunato Assenze? L’Italia potrebbe schierare due squadre”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Inizierà da Bratislava il cammino delnella Coppa Davis 2022. Il 4 ed il 5 marzo alla NTC Arena è in programma la sfida contro la, valida per l’accesso alla fase finale del torneo. I ragazzi di Filippo Volandri faranno dunque visita alla nazionale del, che ha esordito a settembre 2021 guidando i suoi ragazzi nel successo casalingo contro il Cile. Alla seconda panchina della sua gestione, il tecnico classe 1968 avrà subito la chance di riportare la sua nazionale a giocarsi l’insalatiera, cosa che non accade dal 2006. Ad una settimana dalla sfida di Bratislavaha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportface. “è una delle nazionali più forti al mondo,allestire due ...