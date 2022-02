Inter | Lukaku ha le idee confuse

Advertising

Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - marvin1311 : @Melkro_ @Inter Gioco male e vinco gli scudetti tutta la vita eh però Conte traditore e Lukaku mercenario e viva Narnialand - Melkro_ : @marvin1311 @Inter Il bel gioco ti porta automaticamente risultati se hai dei fenomeni la davanti, tipo il City, no… - sportli26181512 : #Marotta: '#Conte? Non godo delle difficoltà altrui': Il direttore generale dell'Inter, a margine del match contro… - Davide38963006 : @Inter Senza conte eriksen lukaku e hakimi abbiamo perso il 90% della squadra Giochiamo di merda. E quel paracarro… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

... nel presentare il match di Marassi contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato tre grandi ex della storia recente dell'" ovvero Antonio Conte, Romelue Achraf Hakimi " che no ...... una gara decisa dai gol di Romelue Danilo D'Ambrosio nella ripresa. Infausto per il Grifone è stato anche il match precedente terminato 0 - 4 sempre per l'con gol di Icardi e Perisic e ...L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Genoa: "Sanchez in attacco al posto di Lautaro? E' una normale rotazione, considerando ...Diretta Genoa Inter: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella ventisettesima giornata di Serie A ...