Inter e Milan pareggiano, altro bonus per il Napoli: la classifica (Di sabato 26 febbraio 2022) È stato un venerdì di Serie A davvero molto sorprendente ed avvincente. Inter e Milan non sono riuscite ad imporsi rispettivamente contro Genoa e Udinese: il pareggio ha inchiodato le due Milanesi. La classifica si fa sempre più corta ed ora il Napoli ha un'altra ghiotta occasione per raggiungere la vetta. classifica aggiornataNon si vedeva un campionato così entusiasmante da molti anni, le tante partite in pochi giorni stanno influenzando le prestazioni delle squadre. Nessun club riesce davvero a fare la differenza, ogni partita è davvero dura contro tutti gli avversari, nessuno regala punti. Manca sempre meno alla fine, i punti cominciano a diventare davvero pesanti per tutti.

AntoVitiello : Pareggia anche l'Inter, tutto ancora aperto al vertice della classifica. #Milan - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - sportmediaset : #SerieA: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria. #SportMediaset… - inabedofsilence : La sfida scudetto tra Milan e Inter finirà per vincerla la Juve di questo passo - VincenzoOrab96 : È un campionato strano, la quota #scudetto potrebbe anche abbassarsi sotto gli 85 punti. L'#Inter fisicamente sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan L'Inter non sa più vincere: il Genoa ferma i nerazzurri 0 - 0 Genoa - Inter Genova, 25 febbraio 2022 - Le prime non vincono più. Milan e Inter ancora fermate, stavolta da Udinese e Genoa: è ciapa no Scudetto. I nerazzurri non sfruttano il mezzo passo falso della squadra di Pioli e rimangono a secco di gol anche con il Genoa, ...

Genoa - Inter 0 - 0: Blessin ferma Inzaghi, mancato l'aggancio al Milan L' Inter non approfitta del passo falso del Milan e in casa del Genoa si ferma al pari, proprio come i cugini contro l'Udinese. Il distacco dalla vetta resta sempre di due punti, nonostante una ...

L'Inter U18 batte il Milan 1-0: il derby è nerazzurro! Inter Sito Ufficiale Genoa-Inter 0-0, nerazzurri falliscono aggancio in vetta (Adnkronos) - L'Inter pareggia 0-0 sul campo del Genoa nel match valido per la 27esima giornata della Serie A. I nerazzurri perdono la chance ...

Calcio, Serie A: passi falsi di Inter e Milan, Napoli pronto ad approfittarne Continua il momento no delle squadre milanesi: Milan e Inter compiono l'ennesimo passo falso di una stagione quasi perfetta fino all'inizio di febbraio. Nel 27esimo turno di Serie A, entrambe le ...

