Inter e Milan, botta e risposta al venerdì per lo scudetto. Lazio-Napoli delicatissima sfida tra deluse (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ botta e risposta scudetto già al venerdì. Inter e Milan scendono in campo distanziate di poche ore, ma con lo stesso obiettivo. In primis, vincere dopo le due cadute con Sassuolo e Salernitana, magari farlo convincendo contro altre due squadre non di certo di prima fascia e anzi pienamente invischiate nella lotta per non retrocedere. E poi, farsi trovare in buono stato allo scontro diretto di martedì, quando andrà in scena il terzo e penultimo derby stagionale nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ma se Inzaghi e Pioli pensano che possa essere una formalità in questo strano venerdì venire a capo di Genoa e Udinese, di sicuro si sbagliano. E possiamo scommettere che non lo pensano affatto: sia perché sanno bene che in questa fase della stagione i punti ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’già alscendono in campo distanziate di poche ore, ma con lo stesso obiettivo. In primis, vincere dopo le due cadute con Sassuolo e Salernitana, magari farlo convincendo contro altre due squadre non di certo di prima fascia e anzi pienamente invischiate nella lotta per non retrocedere. E poi, farsi trovare in buono stato allo scontro diretto di martedì, quando andrà in scena il terzo e penultimo derby stagionale nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ma se Inzaghi e Pioli pensano che possa essere una formalità in questo stranovenire a capo di Genoa e Udinese, di sicuro si sbagliano. E possiamo scommettere che non lo pensano affatto: sia perché sanno bene che in questa fase della stagione i punti ...

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - LaStampa : Calcio in tv: in campo Milan e Inter - MilanPress_it : Un #derby infinito: le 4 chiavi per la vittoria ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Milan - Udinese e Genoa - Inter, probabili formazioni - Sorpresa in attacco Le ultime sulle probabili formazioni di Milan - Udinese e Genoa - Inter, possibile sorpresa in attacco per InzaghiMilan e Inter si sfidano a distanza nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. Stasera entrambe giocheranno rispettivamente ...

Sassuolo - Fiorentina in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti La 27giornata di Serie A si aprirà questa sera con i due anticipi Milan - Udinese e Genoa - Inter. Nella giornata di sabato, 26 febbraio, sono tre le gare in programma: alle 15:00, Salernitana - Bologna, alle 18:00, Empoli - Juventus e alle 20:45, Sassuolo - ...

L'Inter U18 batte il Milan 1-0: il derby è nerazzurro! Inter Sito Ufficiale Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A Di seguito il programma completo: Milan – Udinese (25/02/2022 ore 18:45). Genoa – Inter (25/02/2022 ore 21:00). Empoli – Juventus (26/02/2022 ore 18:00). Salernitana – Bologna (26/02/2022 ore 15:00).

Inter allarme rosso, Milan basta nascondersi, Allegri non accontenta i tifosi La panchina dell’Inter non è affidabile L’Inter che sarà di scena questa sera a Marassi non può più permettersi di sbagliare. Un altro passo falso della squadra di Simone Inzaghi potrebbe pregiudicare ...

Le ultime sulle probabili formazioni di- Udinese e Genoa -, possibile sorpresa in attacco per InzaghiMilan esi sfidano a distanza nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. Stasera entrambe giocheranno rispettivamente ...La 27giornata di Serie A si aprirà questa sera con i due anticipi- Udinese e Genoa -. Nella giornata di sabato, 26 febbraio, sono tre le gare in programma: alle 15:00, Salernitana - Bologna, alle 18:00, Empoli - Juventus e alle 20:45, Sassuolo - ...Di seguito il programma completo: Milan – Udinese (25/02/2022 ore 18:45). Genoa – Inter (25/02/2022 ore 21:00). Empoli – Juventus (26/02/2022 ore 18:00). Salernitana – Bologna (26/02/2022 ore 15:00).La panchina dell’Inter non è affidabile L’Inter che sarà di scena questa sera a Marassi non può più permettersi di sbagliare. Un altro passo falso della squadra di Simone Inzaghi potrebbe pregiudicare ...