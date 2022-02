Infortunio Osimhen | le ultime sulle condizioni da Radio Kiss Kiss Napoli

Advertising

DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - infoitsport : SSC Napoli, la radio ufficiale - Infortunio Osimhen, nulla di grave: fasciatura al ginocchio solo cautelativa - Milannews24_com : #Osimhen infortunato - gilnar76 : Napoli, infortunio Osimhen: le condizioni dell’attaccante #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : Infortunio Osimhen Lazio in dubbio? Le condizioni del nigeriano - #Infortunio #Osimhen #Lazio #dubbio? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Osimhen

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloè uscito dal campo dolorante in Napoli - Barcellona. Le ultime sulle condizioni del nigeriano dopo l'Piove sul bagnato in casa Napoli dopo l'eliminazione dall'Europa League. Nel ...E quindi solo l'idea di un nuovoper Victor, già costretto a saltare tantissime partite quest'anno per la frattura dello zigomo, teneva parecchio in ansia i sostenitori del Napoli.La Juventus mette nel mirino l’Empoli con la consapevolezza che non può assolutamente sbagliare per non perdere ulteriore terreno sulla concorrenza. Secondo la Gazzetta spunta una soluzione ‘fresca’ e ...ForzAzzurri.net - Infortunio Osimhen, il giocatore ieri è uscito dal campo con una fasciatura al ginocchio applicata solo a scopo cautelativo ...