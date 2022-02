Inferno a Kiev, "bombardamenti orribili": mattanza di civili. Ostaggi a Chernobyl: lo zar Putin alza l'asticella (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 7:17: "Russia, 800 vittime" Secondo quanto affermato il ministero della Difesa di Kiev la Russia ha già perso in Ucraina 800 uomini. Le perdite includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. Ore 06:01: Aeroporto bombardato Intorno alle 6.10 ora locale i russi hanno attaccato, bombardandolo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir. Nel mirino c'è, la capitale: le autorità locali hanno invitato ia nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 7:17: "Russia, 800 vittime" Secondo quanto affermato il ministero della Difesa dila Russia ha già perso in Ucraina 800 uomini. Le perdite includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati. Ore 06:01: Aeroporto bombardato Intorno alle 6.10 ora locale i russi hanno attaccato, bombardandolo, ...

