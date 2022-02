Incubo alle porte di Roma: pluripregiudicato si ubriaca e picchia per anni la moglie e i figlioletti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Faceva vivere la sua famiglia in un Incubo, tra continui maltrattamenti ed episodi di violenza. Un Incubo vissuto dentro le mura di casa dalla moglie e da tre figli minori, che spesso hanno dovuto fare i conti con un papà violento, che frequentemente rientrava a casa ubriaco e sotto l’effetto dell’alcol continuava con il suo atteggiamento aggressivo. L’uomo era già stato arrestato, poi però scarcerato perché il Tribunale aveva revocato il provvedimento. Solo il 16 febbraio scorso, i poliziotti del Settore specializzato nella Violenza di Genere e Minori del Commissariato di Tivoli, coordinati dal pool “Gruppo uno” della Procura tiburtina, hanno notificato all’uomo, un cittadino cittadino romeno identificato in S.V. di anni 48, pluripregiudicato e residente a Guidonia Montecelio, la misura cautelare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Faceva vivere la sua famiglia in un, tra continui maltrattamenti ed episodi di violenza. Unvissuto dentro le mura di casa dallae da tre figli minori, che spesso hanno dovuto fare i conti con un papà violento, che frequentemente rientrava a casa ubriaco e sotto l’effetto dell’alcol continuava con il suo atteggiamento aggressivo. L’uomo era già stato arrestato, poi però scarcerato perché il Tribunale aveva revocato il provvedimento. Solo il 16 febbraio scorso, i poliziotti del Settore specializzato nella Violenza di Genere e Minori del Commissariato di Tivoli, coordinati dal pool “Gruppo uno” della Procura tiburtina, hanno notificato all’uomo, un cittadino cittadino romeno identificato in S.V. di48,e residente a Guidonia Montecelio, la misura cautelare ...

