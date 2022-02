In due aziende della Piana del?Sele saranno accolti migranti sottratti allo sfruttamento (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo e il direttore Enzo Tropiano hanno firmato ieri mattina, in Prefettura, due protocolli riguardanti la gestione dell’accoglienza nei Centri di Accoglienza Straordinaria dei migranti e il contrasto al fenomeno del Caporalato. Coldiretti ha individuato due aziende della Piana del Sele che accoglieranno extracomunitari per contribuire a prevenire e contrastare lo sfruttamento della manodopera straniera. “Ringraziamo il Prefetto Francesco Russo per il coinvolgimento e per l’impegno – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo – è un’importante azione di responsabilizzazione delle istituzioni locali per combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo e il direttore Enzo Tropiano hanno firmato ieri mattina, in Prefettura, due protocolli riguardanti la gestione dell’accoglienza nei Centri di Accoglienza Straordinaria deie il contrasto al fenomeno del Caporalato. Coldiretti ha individuato duedel Sele che accoglieranno extracomunitari per contribuire a prevenire e contrastare lomanodopera straniera. “Ringraziamo il Prefetto Francesco Russo per il coinvolgimento e per l’impegno – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo – è un’importante azione di responsabilizzazione delle istituzioni locali per combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con ...

