In come dopo bybass gastrico, telecamere di Rai1 a Santa Maria Capua Vetere per raccontare la storia di Angela (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Le telecamere di Rai 1 della Vita in diretta oggi pomeriggio dalle 15.30 in poi di nuovo a Santa Maria Capua Vetere. Il conduttore Alberto Matano si colleghera' in diretta con la citta' del Foro. Sara' la giornalista di Rai 1 Ilenia Petracalvina che intervistera' per la trasmissione, curata dalla redattrice Shaila Risolo, i familiari di Angela Iannotta la giovane donna 28enne, mamma di tre bambini piccoli rispettivamente di 7, 8 e 2 anni, ancora in pericolo di vita nella Terapia Intensiva dell'Ospedale di Caserta dopo aver subito un intervento di bypass gastrico presso la Clinica Villa Letizia de L'Aquila ( a marzo dello scorso anno ) e un'altro intervento a cielo aperto alla Clinica Villa del Sole ( a meta' gennaio ...

