Ilary-Totti | spunta un nuovo retroscena sulla crisi | si parla di ragioni economiche

Leggi su topicnews

(Di venerdì 25 febbraio 2022)Blasi e Francesco: annunciata una bruttacausata da problemi economici. Ecco ilinaspettato La coppia che da sempre fa innamorare i fan FrancescoBlasi, annuncia una probabileed è subito panico tra il gossip ed il web. All’occhio attento dei fan, non è sfuggito che i due non indossano più la fede. In realtà, dagli scatti pubblicati da uno dei gestori del ristorante in cui la coppia ha cenato proprio in questi giorni, sembra che entrambi la indossino. Ma qualcosa comunque non torna ai paparazzi. FrancescoBlasiA nulla è servito ciò, poiché la questione dellatra i due personaggi televisivi più amati di sempre , non viene smentita. ...