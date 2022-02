Ilary e Totti in tv (separati) dopo lo scandalo: ecco dove (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilary e Totti, nonostante lo scandalo che li ha travolti alimentato anche dall’amico, sembrerebbero essere più uniti che mai e presto torneranno anche in tv. Lo faranno però separatamente. Lei su Rai 2, lui su Canale 5. Ilary Blasi sarà una delle prossime ospiti di Francesca Fagnani, storico volto di Belve. La puntata con lei deve ancora essere registrata ed alla luce degli ultimi rumor sono sicuro che sarà attesissima. Intervistata da Il Messaggero, la conduttrice ha così commentato: “Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe“. Francesco Totti, invece, questa sera sarà ospite a C’è Posta Per Te da Maria De Filippi. Un’ospitata registrata chissà quanto tempo fa che la sanguinaria ha deciso di “giocarsi” proprio in questo momento. Mica scema. Non potete assolutamente ... Leggi su biccy (Di sabato 26 febbraio 2022), nonostante loche li ha travolti alimentato anche dall’amico, sembrerebbero essere più uniti che mai e presto torneranno anche in tv. Lo faranno però separatamente. Lei su Rai 2, lui su Canale 5.Blasi sarà una delle prossime ospiti di Francesca Fagnani, storico volto di Belve. La puntata con lei deve ancora essere registrata ed alla luce degli ultimi rumor sono sicuro che sarà attesissima. Intervistata da Il Messaggero, la conduttrice ha così commentato: “Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe“. Francesco, invece, questa sera sarà ospite a C’è Posta Per Te da Maria De Filippi. Un’ospitata registrata chissà quanto tempo fa che la sanguinaria ha deciso di “giocarsi” proprio in questo momento. Mica scema. Non potete assolutamente ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Agenzia_Ansa : Totti: 'Fake news su me e Ilary, stanco di smentire'. L'ex capitano della Roma posta un video su Instagram e chiede… - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - adaalighi : RT @ilvocio: Ilary e Totti si separano, ma poi c'è la smentita. Berlusconi si risposa, ma i parenti dicono no. Almeno tu, Rocco tieni duro… - adaalighi : RT @ilvocio: Anche se la coppia nega, è stata confermata la crisi fra Totti e Ilary Blasi, ma prima di lasciarsi aspettano il responso del… -