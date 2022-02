Ilary Blasi a Belve | cuore infranto Francesca Fagnani | parole pesantissime sulla crisi con Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Ho il".deve ancora registrare l'intervista aper il suo programma, su Rai2, e non nasconde la delusione e la preoccupazione per le voci che stanno dominando il gossip dell'ultima settimana: latra la conduttrice Mediaset, prossima al ritorno in tv con l'Isola dei famosi, e suo marito Francesco, ex capitano della Roma. Un rapporto solidissimo, in apparenza, che va avanti da 20 anni tra dediche romantiche e battute caciarone, scalfito pare da qualche scappatella reciproca di troppo. Secondo radio-gossip,avrebbe un flirt con Noemi Bocchi, conosciuta su un campo di padel. Lasarebbe stata avvistata a cena al ristorante con ...