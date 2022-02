Il truffatore di Tinder, la vera storia di Shimon Hayut: ha del surreale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andiamo a scoprire la storia di Shimon Hayut, il truffatore di Tinder e come ha ispirato il film uscito da poco su Netflix. Su Netflix da poco è uscito il film su Shimon Hayut, meglio noto come il truffatore di Tinder. Andiamo a scoprire chi è e cos’ha fatto l’uomo protagonista dei vari raggiri sentimentali: nel film viene raccontato tramite le sue vittime. Uno scatto del truffatore dell’applicazione di dating (Via Screenshot)In queste settimane su Netflix è spuntato il film ispirato alla storia di Shimon Hayut, meglio conosciuto come il truffatore di Tinder. Infatti la pellicola è disponibile dallo scorso 2 ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ladi, ildie come ha ispirato il film uscito da poco su Netflix. Su Netflix da poco è uscito il film su, meglio noto come ildi. Andiamo a scoprire chi è e cos’ha fatto l’uomo protagonista dei vari raggiri sentimentali: nel film viene raccontato tramite le sue vittime. Uno scatto deldell’applicazione di dating (Via Screenshot)In queste settimane su Netflix è spuntato il film ispirato alladi, meglio conosciuto come ildi. Infatti la pellicola è disponibile dallo scorso 2 ...

Advertising

zazoomblog : Il presunto truffatore di Tinder racconta la sua verità - #presunto #truffatore #Tinder - iwantyouoncess : ho visto un film su netflix “il truffatore di tinder” onest ho paura a e vedermi con quel tipo di Tinder sabato …. - mutepils : sto guardando the tinder swindler e il truffatore si comporta con le sue vittime esattamente come alice di bwway con felix - ScolaMelanzane : Dopo aver visto “il truffatore di tinder” la mia domanda é, ma perché cazzo é stato in prigione solo 5 mesi? Con tu… - Emera1060 : @_piccolobambi Ho guardato il truffatore di Tinder, Simon -