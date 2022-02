Il terziario lombardo chiude bene il 2021 | ma ci sono ancora incertezze

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cresce nelper l’incremento dei prezzi il fatturato di servizi (+16,1%) e commercio al dettaglio (+10,5%), ma peggiorano aspettative Ilin Lombardia nel IV° trimestreregistra una crescita del fatturato a due cifre rispetto allo stesso periodo del 2020: +21% per i servizi e +15,2% per il commercio al dettaglio. Ilquindi in maniera positiva, archiviando una variazione media annua rispettivamente del +16,1% e del +10,5% che consente di tornare in entrambi i settori sui livelli del 2020. Il recupero è però anche frutto della accelerazione dei prezzi di vendita, con incrementi congiunturali che nel quarto trimestre hanno raggiunto il +1,5% nei servizi e il +3,2% nel commercio, visto che le imprese hanno scaricato parte dei maggiori costi sui listini per rendere sostenibile ...

in crescita nel quarto trimestre 2021. Sale a due cifre il fatturato rispetto allo stesso periodo del 2020: +21% per i servizi. Al +15,2% per il commercio al dettaglio. Lo rende ...... per il grande sviluppo del comparto moda nel capoluogo, ci sia molta richiesta sia di operatori del manifatturiero, che di modelle. Trainante è il settoree dei servizi offerte ...Il terziario in Lombardia nel quarto trimestre 2021 registra una crescita a due cifre del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2020: +21% per i servizi e al +15,2% ...Un mercato importante, quello russo, per lo sbocco di molti prodotti leader dell’economia lombarda dal vino, all’agroalimentare al tessile, all’abbigliamento e calzature; a questo occorre aggiungere c ...