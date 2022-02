IL SENTIERO DELLA LIBERTA’ – FREEDOM TRAIL – XX EDIZIONE

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) In tre tappe il percorso da Sulmona a Casoli: 3 Aprile, 25 Aprile, 16 Maggio 2022 SULMONA – Negli anniseconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1944, l’Abruzzo divenne area di confine e angolo di speranza. La linea Gustav, che attraversava la regione, aveva tagliato l’Italia in due: il Nord occupato dai tedeschi e il Sud liberato dagli Alleati. La memoria dei drammatici eventi di guerra e la resistenza che nacque spontanea tra la popolazione costituiscono un eccezionale patrimonio da salvare. La resistenza, nell’Abruzzo interno, è stata soprattutto «resistenza umanitaria», nel nome dei valori fondamentali e universali dell’uomo. Il via alla ricerca arrivò da un ex-prigioniero inglese, J. Keith Killby, che aveva costituito un’istituzione in Inghilterra, il Monte San Martino Trust, per ricambiare l’aiuto ricevuto dagli italiani, durante la guerra. Consegnava ...