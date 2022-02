Il Santone #lepiùbellefrasidioscio | Neri Marcorè | Carlotta Natoli e Rossella Brescia ci parlano della serie

(Di venerdì 25 febbraio 2022)raccontano un po' dei loro personaggi ne Illa nuovain esclusiva su RaiPlay che trae ispirazione dalla celebre pagina social. Capita sempre più spesso che i fenomeni mediatici che spopolano sul Web valichino il confine alla conquista di altri mezzi di comunicazione. È proprio il caso de Il, la nuovadisponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio 2022 prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Come si intuisce dal titolo l'ispirazione è nata dalla celebre pagina Facebook Le più belle frasi di Osho, una raccolta di immagini con protagonista il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Santone #lepiùbellefrasidioscio

Capita sempre più spesso che i fenomeni mediatici che spopolano sul Web valichino il confine alla conquista di altri mezzi di comunicazione. È proprio il caso de Il, la nuova serie disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio 2022 prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Come si intuisce dal titolo l'...Disponibile dal 25 febbraio 2022 in esclusiva su RaiPlay Il- #, serie comedy in dieci episodi diretta da Laura Muscardin e ispirata al celeberrimo personaggio creato da Federico Palmaroli. Produce Stand by me in collaborazione ...