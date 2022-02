Il ruolo del coordinatore della sicurezza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il coordinatore della sicurezza è chiamato a prevenire i rischi che si possono concretizzare in un cantiere edile. Egli, in pratica, è tenuto a organizzare, a programmare e a gestire ogni aspetto che riguarda la sicurezza sul lavoro non solo in fase di esecuzione ma già al momento della progettazione, svolgendo un ruolo a metà strada fra quello del committente e quello del progettista. Come si può intuire, si tratta di una figura molto importante in qualunque cantiere edile, sia esso mobile o temporaneo. Su incarico del responsabile dei lavori o del committente, il coordinatore della sicurezza è tenuto a coordinare le imprese che sono impegnate nei lavori, così da prevenire o ridurre i rischi per la salute e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilè chiamato a prevenire i rischi che si possono concretizzare in un cantiere edile. Egli, in pratica, è tenuto a organizzare, a programmare e a gestire ogni aspetto che riguarda lasul lavoro non solo in fase di esecuzione ma già al momentoprogettazione, svolgendo una metà strada fra quello del committente e quello del progettista. Come si può intuire, si tratta di una figura molto importante in qualunque cantiere edile, sia esso mobile o temporaneo. Su incarico del responsabile dei lavori o del committente, ilè tenuto a coordinare le imprese che sono impegnate nei lavori, così da prevenire o ridurre i rischi per la salute e la ...

