Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato, dice Mario Draghi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Pubblichiamo l’informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei Deputati sulla situazione in Ucraina Signor Presidente,Onorevoli Deputati, Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’Ucraina. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato «un’operazione speciale mirata» in Ucraina orientale, ed è stata preceduta da un attacco cibernetico capillare che ha paralizzato i siti governativi ucraini. L’invasione ha assunto subito una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d’Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk. Abbiamo registrato esplosioni diffuse, anche nella regione di Leopoli, la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Pubblichiamo l’informativa del presidente del Consiglioalla Camera dei Deputati sulla situazione in Ucraina Signor Presidente,Onorevoli Deputati, Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’Ucraina. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato «un’operazione speciale mirata» in Ucraina orientale, ed è stata preceduta da un attacco cibernetico capillare che ha paralizzato i siti governativi ucraini. L’invasione ha assunto subito una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d’Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk. Abbiamo registrato esplosioni diffuse, anche nella regione di Leopoli, la ...

Advertising

nzingaretti : Grazie ai nostri padri, in Europa viviamo nel più lungo periodo di pace. Questa stagione si è conclusa stanotte con… - pierofassino : Gravissimo ed inaccettabile ritorno ai tempi più bui dell'Europa: questa #guerra, provocata unilateralmente della… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazi… - paolo_solia : RT @HoaraBorselli: Davvero di fronte al disastro mondiale,al ritorno della guerra in Europa, il #Pd si imbestialisce in una polemica così m… - AlbeMagnani : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Draghi: 'Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione uc… -