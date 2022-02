Il rito voodoo | la traversata | la schiavitù e gli abusi | il racconto di una vittima della tratta “La mafia nigeriana ha portato via il mio bambino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “La mamma di una mia cara amica di nome Blessing mi ha proposto di venire a lavorare in Italia, da Jessica che ha un bar. Il giorno prima di partire sono stata sottoposta a unju-ju da parte di un native doctor (un santone, ndr) in una citta? vicino a Benin City. Oltre a me c’erano Blessing ed un’altra ragazza di nome Glory mai vista prima. Io ero accompagnata da mio zio. Quando siamo arrivate li? ci sono state consegnate delle vesti bianche da indossare durante il. Ci hanno fatto dei piccoli tagli sulla fronte per prendere del sangue e ci hanno preso anche dei pezzetti di unghie delle mani. Tutte e tre abbiamo dovuto bere una bevanda alcolica e mangiare una sostanza di nome cola. Poi le altre due ragazze hanno mangiato un pezzo di cuore di una gallina appena uccisa mentre al posto mio l’ha fatto mio zio. Con questo...