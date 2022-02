Il Real Madrid ha preso la su decisione sul terzino destro (Di sabato 26 febbraio 2022) Totale fiducia in Dani Carvajal: il Real Madrid, secondo Marca, non cercherà altri terzini sinistri durante il prossimo mercato. Confermato,... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Totale fiducia in Dani Carvajal: il, secondo Marca, non cercherà altri terzini sinistri durante il prossimo mercato. Confermato,...

Advertising

gippu1 : Per la terza volta la finale di #ChampionsLeague si giocherà allo Stade de France di Parigi: nelle due precedenti h… - marca : ?? Ancelotti cambia de plan - AConan_Doyle : Ci arrivano conferme stasera su un reale sondaggio del Milan per Mazroui Non trattativa ma valutazioni di disponibi… - _internelcuore_ : O siamo noi diventati scarsi o sono gli altri che contro di noi diventano tutti il Real Madrid di turno bah #GenoaInter - yassa9898 : RT @marifcinter: I tre club rimasti nella Superlega (Barcellona, Real Madrid e Juventus) rilanceranno nei prossimi giorni il progetto Super… -