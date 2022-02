Il rapporto col Chelsea, l’oligarca russo e il ds del Genoa: il Vitesse sfida la Roma (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Roma evita le big (Psv, Marsiglia, Leicester) e pesca il Vitesse, sesta forza dell’Eredivisie, reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Sorride ai giallorossi il sorteggio degli ottavi di Conference League, ma ora parola al campo che è l’unico giudice e Mourinho lo sa bene. Ma che squadra è il Vitesse? Dal 2010 la squadra di Arnhem è entrata, ed è tutt’ora, nell’universo del Chelsea di Abrahamovic, come testimoniano i tanti giocatori in prestito arrivati dai blues. Tra questi in passato sono passati in casa Vitesse, Bertrand Traoré, Lucas Piazon, Patrick van Aanholt e Christian Atsu, oltre ad un nome grosso come Mason Mount. Ma un rapporto che è stato al veleno. “L’ambizione è una cosa, ma al Vitesse non era permesso di andare in ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laevita le big (Psv, Marsiglia, Leicester) e pesca il, sesta forza dell’Eredivisie, reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Sorride ai giallorossi il sorteggio degli ottavi di Conference League, ma ora parola al campo che è l’unico giudice e Mourinho lo sa bene. Ma che squadra è il? Dal 2010 la squadra di Arnhem è entrata, ed è tutt’ora, nell’universo deldi Abrahamovic, come testimoniano i tanti giocatori in prestito arrivati dai blues. Tra questi in passato sono passati in casa, Bertrand Traoré, Lucas Piazon, Patrick van Aanholt e Christian Atsu, oltre ad un nome grosso come Mason Mount. Ma unche è stato al veleno. “L’ambizione è una cosa, ma alnon era permesso di andare in ...

