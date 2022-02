Il professor Ciccozzi | Ecco Novavax | il vaccino che può convincere gli scettici

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È arrivato in Italia ilNuvaxovid, ildiprimo prodotto anti-Covid a base di proteine autorizzato dall'Ue. A differenza dei vaccini a Rna come Pfizer e Moderna,utilizza la tecnologia delle proteine ricombinante, sperimentata fin dagli anni Ottanta. Approvato dall'Aifa lo scorso 22 dicembre, dopo vari ritardi è sbarcato in Italia e potrebbe strizzare l'occhio ai tantiche ancora non si sono sottoposti alla somministrazione vaccinale. Ile Massimo, direttore dell'unità epidemiologica dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, spiega al Foglio, le caratteristiche di questo, l'utilizzo e il livello di protezione che riesce a dare. Anche se resta scettico sul fatto che possa ...

