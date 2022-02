Il principe William, noto appassionato di James Bond, ha fatto visita ai servizi segreti di Sua Maestà. Alla vigilia dell’attacco di Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una visita privata, segretissima e rivelata ai giornalisti Royal solo Alla sua conclusione, quando il principe era ormai tornato nei suoi appartamenti a Kensington Palace. Una rigorosa routine seguita ogni volta che William si reca presso gli uffici dei servizi di intelligence inglesi a Londra. E chissà, forse in cuor suo, il principe pensa di potersi davvero trasformare, almeno per qualche ora, nel suo idolo, James Bond. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unaprivata,ssima e rivelata ai giornalisti Royal solosua conclusione, quando ilera ormai tornato nei suoi appartamenti a Kensington Palace. Una rigorosa routine seguita ogni volta chesi reca presso gli uffici deidi intelligence inglesi a Londra. E chissà, forse in cuor suo, ilpensa di potersi davvero trasformare, almeno per qualche ora, nel suo idolo,. ...

ParliamoDiNews : Russia Ucraina guerra principe William incontro servizi segreti #FamigliaRealeInglese #PrincipeCarlo… - VelvetMagIta : L’incontro del principe William con l’Intelligence poco prima dell’attacco in Ucraina #VelvetMag #Velvet - VelvetMagIta : Kate Middleton e il principe William progettano grandi cambiamenti per la loro famiglia #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Kate Middleton e il principe William progettano grandi cambiamenti per la loro famiglia - #Middleton #principe… - LaPresse_news : Secondo giorno del viaggio in solitaria della moglie del principe William. VIDEO ?? -