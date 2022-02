Il presunto truffatore di Tinder racconta la sua verità

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildiè un docufilm Netflix di successo che ha focalizzato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo sui raggiri sentimentali di Shimon Hayut meglio noto come Simon Leviev. L’uomo che si presuppone abbia sottratto con l’inganno 10 milioni di dollari alle donne adescate sulle app di incontri, di recente ha fornito la propria versione dei fatti in un’intervista video concessa a Inside Edition. Si tratta della sua prima apparizione pubblica da quando la serie è uscita diventando in brevissimo tempo virale. «Non sono il mostro che si sono inventati», ha dichiarato. «Non ho mai truffato o minacciato una donna in tutta la mia vita». Il film, disponibile dai primi giorni di febbraio,in 114 minuti il metodo usato da Hayut per truffare le donne. Un inganno strutturato essenzialmente su tre momenti: ...