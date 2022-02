Il presidente in mimetica: "Siamo qui, difendiamo il Paese" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino compare in tuta mimetica insieme ad altri esponenti del governo e afferma di essere ancora a Kiev, pronto a difendere il Paese Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilucraino compare in tutainsieme ad altri esponenti del governo e afferma di essere ancora a Kiev, pronto a difendere il

