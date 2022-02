Il piano di Putin e la propaganda anti-Ue | così il Cremlino ha sfruttato fake news e cyberattacchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’annuncio didell’operazione “militare speciale” contro l’Ucraina rivela la natura reale dell’arrogante messaggio lanciato dalal resto del mondo: l’inizio cioè dell’invasione russa nei confronti del suo vicino occidentale. Nel cuore dell’Europa. Un’invasione meticolosa, massiccia, rapida. Nel primo pomeriggio di guerra, i russi hanno occupato Chernobyl. Luogo tristemente simbolico per gli ucraini e per noi tutti, dove l’insipienza sovietica causò la più grossa catastrofe nucleare. Che fu pagata soprattutto dagli ucraini. Ora le truppe diraggiungeranno molto presto Kiev. Da anniaveva preparato – ed annunciato nei suoi prolissi discorsi – questa mossa. Per esempio, quando nel 2014 scrisse (e disse) che “Kiev è la madre delle città russe”. Lo fece alla vigilia dell’invasione in Crimea. Otto ...