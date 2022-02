Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le anticipazioni settimanali della seguitissima fiction Il Paradiso delle Signore 6: cosa accadrà dal 28 febbraio al 4 marzo Lunedì potremo finalmente assistere ad una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della soap. Il Paradiso delle Signore 6 (Fonte: Instagram)Gloria riflette su quello che ha saputo di Gemma e pensa di dover rivelare la verità a Stefania. Ezio, però, sembra non sia d’accordo. Intanto, Irene, Dora e Stefania sono indecise se svelare o meno a Maria quanto appreso su Rocco, Agnese consiglia loro di non farlo. Vittorio, invece, è felice del sentimento ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lesettimanali della seguitissima fiction Il6: cosa accadrà dal 28al 4Lunedì potremo finalmente assistere ad una nuova settimana de Il6 in onda su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della soap. Il6 (Fonte: Instagram)Gloria riflette su quello che ha saputo di Gemma e pensa di dover rivelare la verità a Stefania. Ezio, però, sembra non sia d’accordo. Intanto, Irene, Dora e Stefania sono indecise se svelare o meno a Maria quanto appreso su Rocco, Agnese consiglia loro di non farlo. Vittorio, invece, è felice del sentimento ...

