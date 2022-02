Il mondo contro la Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 19.10 - Delta Airlines sospende alleanza con Aeroflot Sport, spettacolo, trasporti. Con azioni singole ma dal grosso impatti sociale e mediatico il mondo comincia a far pagare il conto salato alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. La compagnia aerea americana Delta Airlines ha interrotto la partnership con la compagnia nazionale russa, Aeroflot. Chiuso ai suoi aerei lo spazio aereo britannico e polacco. La Uefa ha deciso di spostare la sede della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. E voci non confermate raccontano che sarebbe vicino alla rescissione il mega contratto di sponsorizzazione della Champions League con Gazprom.Sempre dal mondo del calcio la clamorosa voce di possibile cessione del Chelsea, la squadra Campione d'Europa e di proprietà del magnate russo Roman Abramovich i cui beni però in Gran ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 19.10 - Delta Airlines sospende alleanza con Aeroflot Sport, spettacolo, trasporti. Con azioni singole ma dal grosso impatti sociale e mediatico ilcomincia a far pagare il conto salato allaper l'invasione dell'Ucraina. La compagnia aerea americana Delta Airlines ha interrotto la partnership con la compagnia nazionale russa, Aeroflot. Chiuso ai suoi aerei lo spazio aereo britannico e polacco. La Uefa ha deciso di spostare la sede della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. E voci non confermate raccontano che sarebbe vicino alla rescissione il mega contratto di sponsorizzazione della Champions League con Gazprom.Sempre daldel calcio la clamorosa voce di possibile cessione del Chelsea, la squadra Campione d'Europa e di proprietà del magnate russo Roman Abramovich i cui beni però in Gran ...

