Il Milan rallenta ancora | solo 1-1 con l' Udinese

Leggi su agi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Secondo pareggio consecutivo inaspettato per il, che a San Siro con l'non va oltre un 1-1. Al gol di Leao nel primo tempo risponde Udogie nella ripresa, ma resta qualche perplessità sulla regolarità della rete bianconera, arrivata dopo un presunto tocco di mano del giocatore ospite, giudicato però regolare sia in campo che al Var. La squadra di Pioli si porta così momentaneamente a +3 sull'Inter seconda, impegnata tra poco a Marassi con il Genoa e con una garada recuperare. In un primo tempo avaro di grandi emozioni, è una fiammata del solito Rafael Leao a sbloccare la gara in favore dei rossoneri al 29': il portoghese aggira Becao su un lancio morbido di Tonali, controlla in area e con il piatto destro fulmina Silvestri per l'1-0. I friulani nella ripresa escono dal guscio e a poco a poco guadagnano ...