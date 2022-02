Il Milan pareggia il giornalista spera nel Napoli: “Ci aspettano” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il pareggio arrivato allo Stadio Meazza tra Milan e Udinese, Umberto Chiariello ha commentato con un tweet il risultato. Questo contro i bianconeri è il secondo pareggio consecutivo per la formazione di Stefano Pioli, dopo il 2-2 maturato all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. E non è tutto: in questo campionato il Milan ha perso ben 10 punti da situazioni di vantaggio, troppi per una squadra che lotta per lo scudetto. Ciononostante, col punto ottenuto questa sera, i rossoneri hanno allungato in classifica su Inter e Napoli, in attesa delle loro partite, portando il vantaggio a +3. E ora il Milan affronterà prima i nerazzurri, in semifinale di Coppa Italia, e poi proprio il Napoli, sul prato del Maradona. Non ci sta niente da fare: ci stanno proprio aspettando! Errare humanum est, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il pareggio arrivato allo Stadio Meazza trae Udinese, Umberto Chiariello ha commentato con un tweet il risultato. Questo contro i bianconeri è il secondo pareggio consecutivo per la formazione di Stefano Pioli, dopo il 2-2 maturato all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. E non è tutto: in questo campionato ilha perso ben 10 punti da situazioni di vantaggio, troppi per una squadra che lotta per lo scudetto. Ciononostante, col punto ottenuto questa sera, i rossoneri hanno allungato in classifica su Inter e, in attesa delle loro partite, portando il vantaggio a +3. E ora ilaffronterà prima i nerazzurri, in semifinale di Coppa Italia, e poi proprio il, sul prato del Maradona. Non ci sta niente da fare: ci stanno proprio aspettando! Errare humanum est, ...

