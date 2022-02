Il messaggio pacifista sotto la maglietta del calciatore ucraino Malinovskyi | VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo dello sport reagisce alla guerra in Ucraina: dopo Vettel che ieri pomeriggio ha annunciato la sua intenzione di non partecipare al Gp di Russia in contrasto con le decisioni scellerate di Putin, nella serata ildell’Atalanta Ruslan– dopo il primo di due gol segnati nel match di ritorno del playoff di Europa League contro l’Olympiakos, ha mostrato unacon scritto “no alla guerra”. GRAN GOL DIL’porta sul 2-0 l’Atalanta con l’Olympiacos Poi mostra la: “No war in Ukraine”#OlympiacosAtalanta 0-3 Gli highlights del match sono su https://t.co/0RQYNVDwk9#SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #Olympiacos #Atalanta pic.twitter.com/xQjxuklnEq — skysport (@SkySport) February 24, 2022 Il ...

"Vogliamo così lanciare un messaggio, nel nostro piccolo, perché si fermi questa follia della guerra". Arci: "Stop immediato alle ostilità" . "Facciamo sentire la voce della società civile...Il calciatore ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, dopo il primo gol segnato ieri, ha mostrato una maglia con la scritta "no alla guerra" ...Anche durante Napoli Barcellona c'è stato un messaggio per la pace in Ucraina, dopo la guerra scoppiata in mattinata con l'invasione russa.