Il messaggio di Biden alla nazione: "Putin sara' un paria sulla scena internazionale" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "L'aggressione di Putin contro l'Ucraina finira' per costare caro alla Russia, economicamente e strategicamente. Ci assicureremo di questo. Putin sara' un paria sulla scena internazionale". Cosi' il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "L'aggressione dicontro l'Ucraina finira' per costare caroRussia, economicamente e strategicamente. Ci assicureremo di questo.' un". Cosi' il ...

