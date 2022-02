Il messaggio del presidente Zelensky alla popolazione russa prima dell' invasione

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Così ilucraino Volodymyrsi appellava ai cittadini russiche Vladimir Putin annunciasse l'inizio'Ucraina. "Vorrei rivolgermi direttamente ai cittadini russi, non come, ma come cittadino’Ucraina, e mi rivolgo ai cittadinia Russia come farei con i cittadini’Ucraina. Condividiamo un confine di oltre 2.000 chilometri. I vostri soldati sono di stanza lungo tutto il confine, quasi duecentomila soldati e migliaia di veicoli militari. I vostri leader hanno scelto di fare un passo avanti ed entrare nel territorio di un altro Paese. Quel singolo passo potrebbe essere l’inizio di una grande guerra nel continente europeo. Tutto il mondo parla di ciò ...

Advertising

sscnapoli : I giocatori della SSC Napoli e del @FCBarcelona, prima dell’inizio della partita, mostreranno uno striscione con il… - vaticannews_it : #24febbraio Suor Smerilli alla presentazione del Messaggio di #PapaFrancesco per la #Quaresima: i venti di guerra,… - DPCgov : #ProtezioneCivile30 Curcio: grazie a «tutti coloro che hanno voluto celebrare con noi questa ricorrenza: è emozion… - simo_montanari : RT @GuidoMoltedo: #Zelenskyy si rivolge ai russi. Pubblichiamo il discorso del presidente dell'#Ucraina al popolo della Federazione #Russa.… - Profilo3Marco : RT @fanpage: 'Serve un messaggio forte da parte del mondo libero alla Russia. Chi avrà le conseguenze negative sarà il ceto medio, ma le sa… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio del

... insieme a forze navali, e a velivoli in Romania; e da altre che saranno attivate su richiesta... L'Italia e la NATO vogliono trasmettere undi unità e solidarietà alla causa ucraina e di ...Sebbene questo accostamento Cristo/finzione possa sembrare critico e problematico, in realtà ilfilm è piuttosto positivo. Non importa quale sia la realtà su questa figura, se sia ...Dopo la bocciatura del DDL Zan in Senato, Alberto Matano aveva colto l’occasione per fare coming out, utilizzando il suo ruolo in TV e soprattutto la sua notorietà per mandare un messaggio ..."Non è facile rimanere concentrati e giocare quando ricevi una notizia del genere e soprattutto dopo gli innumerevoli messaggi di congratulazioni che mi hanno fatto. Ma il mio traguardo era vincere ...